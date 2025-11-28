Sex, 28 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
golpe

Guiné-Bissau tenta voltar à normalidade após 5º golpe de Estado

A tomada do poder ocorreu apenas um dia antes do anúncio dos resultados provisórios das eleições de 23 de novembro

Reportar Erro
A tomada do poder ocorreu apenas um dia antes do anúncio dos resultados provisórios das eleições de 23 de novembro.A tomada do poder ocorreu apenas um dia antes do anúncio dos resultados provisórios das eleições de 23 de novembro. - Foto: Patrick Meinhardt / AFP

A vida voltava lentamente à normalidade nesta sexta-feira (28) na capital de Guiné-Bissau após o quinto golpe de Estado neste país da África Ocidental, ocorrido logo após as eleições presidenciais e legislativas.

O Exército nomeou o general Horta N'Tam, chefe do Estado-Maior, como novo líder do país para um período de transição de um ano após do golpe de quarta-feira.

A tomada do poder ocorreu apenas um dia antes do anúncio dos resultados provisórios das eleições de 23 de novembro.

Veículos e táxis circulavam pela avenida que liga o porto da capital costeira, Bissau, ao palácio presidencial, segundo correspondentes AFP. Algumas pessoas também caminhavam pela região.

A segurança foi flexibilizada em alguns pontos da capital, mas permanece intensa em áreas cruciais.

Os principais mercados da cidade voltaram a receber comerciantes e compradores. As lojas, restaurantes e pequenos comércios também reabriram as portas.

Leia também

• Ex-presidente Castillo recebe sentença por tentativa de golpe no Peru

• Prisões de Heleno, Paulo Sérgio e Garnier rompem impunidade de militares que tramaram golpe

• Quatro réus do Núcleo 1 apresentam novos recursos em ação do golpe

Localizada entre Senegal e Guiné, Guiné-Bissau já havia registrado quatro golpes de Estado e várias tentativas de tomada do poder desde a sua independência de Portugal, em 1974.

A pobreza extrema e o governo caótico transformaram o país em um terreno fértil para os traficantes de drogas da América Latina que levam cocaína para a Europa.

As fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, que foram completamente fechadas na quarta-feira, foram reabertas, segundo vários relatos.

O toque de recolher nacional foi suspenso e as novas autoridades ordenaram a reabertura imediata dos mercados, escolas e instituições privadas.

O presidente do país, Umaro Sissoco Embaló, abandonou Guiné-Bissau e seguiu para o Senegal após o golpe.

O candidato opositor, Fernando Dias da Costa, disse à AFP que acreditava ter vencido as eleições de domingo e acusou Embaló, que também proclamou vitória, de ter "organizado" o golpe para impedir que ele assumisse o cargo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter