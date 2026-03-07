Sáb, 07 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado07/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

Guiné dissolve 40 partidos políticos, incluindo os principais da oposição

Mamady Doumbouya chegou ao poder após um golpe de Estado em 2021, e foi eleito presidente no fim de dezembro, em eleições das quais os principais líderes da oposição foram excluídos

Reportar Erro
A tomada do poder ocorreu apenas um dia antes do anúncio dos resultados provisórios das eleições de 23 de novembro.A tomada do poder ocorreu apenas um dia antes do anúncio dos resultados provisórios das eleições de 23 de novembro. - Foto: Patrick Meinhardt / AFP

A Guiné dissolveu 40 partidos políticos, incluindo os três principais grupos de oposição, por decreto emitido na noite desta sexta-feira (6), em uma nova medida contra as liberdades civis, sob a liderança de Mamady Doumbouya.

Doumbouya chegou ao poder após um golpe de Estado em 2021, e foi eleito presidente no fim de dezembro, em eleições das quais os principais líderes da oposição foram excluídos.

Desde então, ele governa o país com forte repressão, com restrições às liberdades e proibição de protestos. Opositores foram presos, julgados ou forçados ao exílio, enquanto aumentam as denúncias de desaparecimentos forçados e sequestros.

Leia também

• Conflito Paquistão-Afeganistão deixa 56 civis afegãos mortos, quase metade crianças

• EUA diz que atacou mais de 3 mil alvos no Irã em uma semana de conflito

• Conflito no Irã não deve afetar exportações da Petrobras, diz diretor

O ministro da Administração Territorial e Descentralização ordenou a dissolução dos partidos por "não cumprirem com suas obrigações". Entre os afetados estão os três principais do país: a União das Forças Democráticas da Guiné (UFDG), liderada por Cellou Dalein Diallo; a Reunião do Povo da Guiné (RPG), do ex-presidente Alpha Condé; e a União das Forças Republicanas (UFR). A medida implica a perda imediata do status jurídico das legendas e o bloqueio de seus bens.

Partidos e movimentos da sociedade civil condenaram a decisão, que classificaram como ditatorial.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter