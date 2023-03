Guru da alimentação cru é indiciado por oito crimes na França

A- A+

O youtuber e suposto guru da alimentação Thierry Casasnovas, que é defensor de uma dieta estritamente crua, foi indiciado por oito crimes nesta sexta-feira na França. O influenciador, de 46 anos, havia sido colocado sob custódia policial na terça-feira, como parte de um processo de investigação aberto em 2021.

Há quase dez anos, o guru utiliza vídeos em redes sociais para defender a adoção de dietas totalmente cruas. Ele alega conseguir curar o câncer ou diabetes sem recorrer à medicina tradicional, por meio de uma suposta alimentação milagrosa restrita a frutas e vegetais. O youtuber também chegou a afirmar que o suco de vegetais pode regenerar um membro amputado.

Casasnovas foi indiciado pelos crimes de "exercício ilegal de medicina", “quebra de confiança", "falsificação", " prática ilegal de farmácia", "práticas comerciais enganosas", "abuso de património empresarial", "branqueamento" e "abuso de fraqueza".

Ainda que permaneça em liberdade, ele precisará passar por um controle judicial, com “a proibição de participar ou organizar cursos e formações relacionadas com naturopatia, higiene, saúde ou bem-estar”.

De acordo com a AFP, o Ministério Público de Perpignan abriu, em 2020, uma investigação judicial contra Casasnovas por "exercício ilegal da profissão de médico", "abuso de fraqueza" e "práticas comerciais enganosas". Já em 2021, foi acrescentado o título de "crimes económicos e financeiros".

Com mais de meio milhão de inscritos no Youtube, o suposto guru preocupa especialistas. Em novembro passado, a missão interministerial de vigilância e combate às aberrações sectárias (Miviludes) disse estar alarmada com a influência de Thierry Casasnovas sobre vários seguidores que "abandonaram o tratamento médico".

Veja também

Economia Churrasco mais em conta: até o preço do filé-mignon caiu, além da picanha, contrafilé e costela