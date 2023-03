"Guru da Oprah" voltará a disputar candidatura democrata

A- A+

Marianne Williamson, 70, autora de livros bem-sucedidos sobre espiritualidade e bem-estar, anunciou neste sábado (4) que voltará a disputar a candidatura democrata à Casa Branca, quatro anos após ter fracassado nas primárias democratas.

Por vezes chamada de "guru da Oprah Winfrey", Marianne é a primeira a se lançar oficialmente na corrida pela Casa Branca no campo democrata, que vive a expectativa da decisão do presidente Joe Biden, 80.

Em um discurso muito à esquerda para partidários reunidos em Washington, Marianne não mencionou o presidente, mas denunciou um sistema político "resistente à mudança, corrompido" pelas grandes empresas.

"Uma só pessoa não poderá resolver todos os problemas, nem mesmo um presidente. Mas um presidente que diz as coisas como elas são faria muito bem", afirmou a democrata. "Nosso trabalho é criar uma visão de justiça e amor tão forte, que irá superar as forças do ódio, a injustiça e o medo."

Após escrever "Um Retorno ao Amor", best-seller de 1992, Marianne passou a ser convidada a participar do programa de Oprah Winfrey, onde dava conselhos sobre desenvolvimento pessoal.

Quatro anos atrás, ela desafiou Biden, bem como outros 20 concorrentes à candidatura do Partido Democrata para a Casa Branca, obtendo 0,3% das intenções de voto e abandonando a disputa.

