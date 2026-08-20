A- A+

SAÚDE Gurus e xamãs de IA não têm respaldo científico e podem prejudicar tratamentos, alerta Anvisa Ebooks apresentam supostos conhecimentos "ancestrais" e "naturais" que podem atrasar diagnósticos e agravar sintomas

Novo comunicado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta para o perigo de ebooks com receitas milagrosas para tratar ou curar problemas de saúde. De acordo com a autarquia, muitas vezes esses produtos são criados por humanos que desenvolvem personagens de gurus e xamãs com imagens de inteligência artificial (IA).

Além disso, a Anvisa orienta que este tipo de golpe ocorre com descrições de "segredos escondidos por décadas", e "que ninguém quer que você saiba".

"A estratégia para atrair seguidores e monetizar conteúdos nas redes sociais esconde um risco real à saúde. A falsa sensação de segurança, baseada na ideia de receitas caseiras ou naturais como solução, pode retardar a busca por acompanhamento médico, atrasar diagnósticos e agravar problemas de saúde. A regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) diferencia alimentos e medicamentos. O que alimenta tem valor nutricional e é importante para a manutenção de uma boa saúde. Mas a oferta de alimentos com promessas de cura, tratamento ou recuperação da saúde pode induzir a população ao erro, já que essas são características dos medicamentos", diz o comunicado.

Um exemplo citado é o de um perfil em que a protagonista é uma senhora indígena criada por IA, que compartilha receitas que prometem devolver a saúde de qualquer pessoa em sete dias. E a forma de convencimento são supostos depoimentos de pessoas que "utilizaram" o produto.

"Quando o leitor navega até uma página intermediária, entre se informar sobre o livro digital e tomar a decisão final de compra, começa a ser bombardeado por pop-ups que se abrem na tela do celular ou computador, alegando que pessoas muito famosas, como atores e cantores conhecidos e respeitados pela população, acabaram de realizar a compra do livro. Esse marketing digital induz as pessoas ao erro, para convencê-las a comprarem o ebook", descreve o comunicado.

Por isso, a agência ressalta que ebooks apresentam supostos conhecimentos "ancestrais" e "naturais" podem, na verdade, atrasar diagnósticos e agravar sintomas.

Como reconhecer o golpe?

De acordo com a autarquia, algumas dicas podem ajudar:

Observe se o perfil da pessoa que compartilha as orientações de saúde possui o símbolo de verificação da identidade por parte da rede social; e

É um suplemento alimentar que vem associado a um ebook? Quadrilhas têm usado essa tática para vender produtos irregulares de forma disfarçada.

"A crescente oferta de ebooks facilitou a disseminação de informações, mas também ampliou os desafios relacionados à confiabilidade dos conteúdos. Em virtude de características inerentes ao ambiente digital, como flexibilidade, simulação, reprodutibilidade e transmissibilidade, há um risco de que esses materiais sejam alterados, replicados e distribuídos em larga escala", afirma a Anvisa.

Veja também