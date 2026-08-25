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ONU Guterres condena ataque de Israel a complexo da ONU Ele acrescentou que o centro de treinamento "e outras instalações da Unrwa são instalações das Nações Unidas invioláveis e imunes a qualquer forma de interferência"

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou nesta terça-feira, 25, a tomada, por Israel, de um centro de treinamento administrado pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (Unrwa, na sigla em inglês) em Jerusalém Oriental.



"O secretário-geral está profundamente alarmado com esse desdobramento, pois ele privará os jovens da educação profissional que estavam recebendo", disse o porta-voz da Stéphane Dujarric em comunicado. Ele acrescentou que o centro de treinamento "e outras instalações da Unrwa são instalações das Nações Unidas invioláveis e imunes a qualquer forma de interferência".



Cerca de 20 funcionários da Unrwa, que estavam presentes no centro no momento da entrada não autorizada, foram autorizados a sair, segundo o porta-voz.

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Dujarric disse que o secretário-geral solicitou ao governo israelense que cesse imediatamente a interferência nas instalações da Unrwa, desocupe e devolva sem demora todas as unidades afetadas às Nações Unidas e proteja esses locais contra novas interferências ou danos.



As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram nesta terça-feira que, no dia anterior, desmantelaram depósitos de armas do Hamas em uma série de ataques na Faixa de Gaza. Dujarric disse que o secretário-geral solicitou ao governo israelense que cesse imediatamente a interferência nas instalações da Unrwa, desocupe e devolva sem demora todas as unidades afetadas às Nações Unidas e proteja esses locais contra novas interferências ou danos.As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram nesta terça-feira que, no dia anterior, desmantelaram depósitos de armas do Hamas em uma série de ataques na Faixa de Gaza.

O Hamas, por sua vez, criticou a decisão do governo israelense de atacar um complexo da ONU em Kafr Aqab, no norte de Jerusalém Oriental ocupada, e pediu uma reação da comunidade internacional

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