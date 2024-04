Guterres condena escalada das tensões e defende fim do conflito entre Israel e Irã

A- A+

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou neste domingo, 14, no início da reunião do Conselho de Segurança da ONU, que a escalada das tensões no Oriente Médio está levando a região a um ambiente de extremo perigo, com potencial risco de um "conflito total" na região. Guterres mencionou que condenou na noite de sábado o ataque em larga escala realizado pelo Irã, bem como também foi contrário à ofensiva realizada contra a embaixada do Irã na Síria, em Damasco, atribuído pelo país persa a Israel, que não assumiu a autoria da ação.



"A ONU proíbe uso da força contra a integridade territorial de Estados-Membros ou que esteja contra os propósitos das Nações Unidas. O princípio da inviolabilidade deve ser respeitado em todos os casos, de acordo com o direito internacional, como disse ao condenar o ataque ao consulado iraniano", afirmou Guterres.



O secretário-geral da ONU disse que agora é o momento para dar um passo para trás. "É hora de evitar o confronto militar em múltiplas frentes. Temos a responsabilidade compartilhada de evitar essa escalada, visto que os civis já estão pagando o preço mais alto", afirmou.



No encerramento da sua fala, o secretário defendeu que o mundo precisa trabalhar para recuperar a paz no Oriente Médio, que tem sido ameaçada hora a hora.

