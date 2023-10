A- A+

conflito Guterres 'condena firmemente' ataque russo a aldeia ucraniana que deixou 51 mortos Uma criança está entre as vítimas fatais do bombardeio

O secretário-geral das ONU, António Guterres, "condena firmemente" o bombardeio da Rússia à aldeia de Groza, no leste da Ucrânia, que deixou pelo menos 51 mortos, declarou seu porta-voz nesta quinta-feira (5).

"Os ataques contra civis e infraestruturas civis são proibidos pelo Direito Internacional Humanitário e devem cessar imediatamente", disse Stéphane Dujarric.

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, declarou, por sua vez, estar "abalado e triste" com o ataque, em uma mensagem publicada por seu gabinete na rede social X, antigo Twitter.

"Nossos observadores de direitos humanos visitarão o local para coletar informações. A prestação de contas é crucial", acrescentou.

Uma criança está entre as vítimas fatais do bombardeio.

A pequena localidade de Groza está situada a mais de 30 quilômetros da cidade de Kupiansk, na linha de frente, em uma área onde as forças russas tentam recuperar o território que perderam ante as tropas ucranianas no ano passado.

Veja também

Rússia Corpos de passageiros do avião de Prigojin tinham "fragmentos de granadas", diz Putin