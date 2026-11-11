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COP31 Guterres diz que os combustíveis fósseis devem desaparecer "como os dinossauros" "Estratégia" dos grupos de pressão "é simples", explicou o secretário-geral da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, acusou nesta quarta-feira (11) o lobby do carvão, do gás e do petróleo de "atrasar" a ação climática e conclamou os líderes reunidos na COP31 da Turquia a trabalhar para que os combustíveis fósseis deixem de existir.

"Os combustíveis fósseis devem desaparecer como os dinossauros. Mas isso não vai acontecer por conta própria. Os dinossauros não tinham um lobby, mas os combustíveis fósseis têm", disse Guterres na COP31 de Antália diante de vários líderes mundiais, entre eles o turco Recep Tayyip Erdogan e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

A "estratégia" dos grupos de pressão "é simples", explicou. "Distorcer a ciência. Adiar as políticas. Adiar a ação. Adiar a prestação de contas. É hora de abandonar este hábito e acabar com o vício em combustíveis fósseis", declarou.

"Aqueles que mais se beneficiam dos combustíveis fósseis devem ajudar a pagar a conta dos danos que causaram. Somente no último trimestre, as nove maiores empresas petrolíferas somaram 95 bilhões de dólares em lucros", acrescentou o secretário-geral em fim de mandato.

Ao mesmo tempo, ele citou como exemplo o fundo acordado há quatro anos para ajudar os países em desenvolvimento a cobrir os efeitos econômicos da mudança climática, o chamado Fundo de Perdas e Danos, que arrecadou quase 600 milhões de dólares.

"Chegou o momento para que os governos taxem os lucros gigantescos e os utilizem para ajudar a recuperação dos países vulneráveis. Os que poluem têm que pagar".

Guterres abriu com seu discurso a cúpula de líderes que acontece na quarta e quinta-feira (12) em Antália, como parte da COP31.

Entre os participantes está o presidente brasileiro reeleito, mas há grandes ausências, começando pelo governo do presidente americano Donald Trump, que não enviou nenhum representante ao evento e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris de 2015.

O Brasil promove na COP31 um plano global de saída gradual dos combustíveis fósseis, que defendeu na terça-feira em outro evento com a participação de Guterres.

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