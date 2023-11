A- A+

INTERNACIONAL Guterres e Boric alertam sobre o papel-chave da Antártica na regulação do clima O secretário-geral e o presidente embarcaram em uma visita que busca destacar a importância do continente na luta contra a mudança climática

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente do Chile, Gabriel Boric, percorrem, nesta quinta-feira (23), o território antártico chileno, em uma visita que busca dar destaque à importância do continente na luta contra a mudança climática.

Guterres e Boric chegaram na manhã desta quinta à base aérea antártica Presidente Frei e tinham previsto visitar a geleira Collins, a ilha Kopaitic e a Rada Covadonga, além de três das dez bases que o Chile possui na Antártica.

A visita ocorre dias antes da COP28, a reunião mais importante sobre mudança climática, que ocorrerá entre 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai, quando 2023 se encaminha para se tornar o ano mais quente já registrado.

"Hoje visitaremos diversas zonas do território antártico chileno ao lado da equipe do Governo e do secretário-geral das Nações Unidas, @AntonioGuterres, para dar destaque à importância do continente branco na luta contra a mudança climática", disse o mandatário chileno em sua conta no X (antigo Twitter).

Na Antártica, acrescentou Boric, "não só se encontra 90% do gelo do planeta e 77% da água doce disponível: seus mares são cruciais na regulação do clima a nível global".

"A estreita cooperação que há entre o Chile e a @ONU_es ajuda a fortalecer áreas-chaves do nosso trabalho como a mudança climática, o desenvolvimento sustentável, a paz e a segurança", afirmou, por sua vez, Guterres também na rede social X.

Antes de viajar à Antártica, o secretário-geral da ONU alertou que os países desenvolvidos "enfrentam uma tempestade perfeita, com desigualdades crescentes, caos climáticos, conflitos e fome".

Também defendeu que a COP28 deve conseguir um resultado "ambicioso, crível e justo" que permita manter o limite do aumento da temperatura em 1,5 grau e proteger os mais afetados.

