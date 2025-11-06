Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CÚPULA DE LÍDERES

Guterres: Falta coragem política para transição energética rumo a combustíveis limpos

Ele afirmou ainda que o limite de 1,5º, ao aquecimento do planeta, deve ser mantido

Reportar Erro
O secretário-geral da ONU, António GuterresO secretário-geral da ONU, António Guterres - Foto: Mahmud Hams / AFP

O secretário-geral da Organização das Nações Unidos (ONU), António Guterres, disse nesta quinta-feira, 6, que "falta coragem política" para a transição energética, em direção ao uso de combustíveis não poluentes. Ele falou na abertura da cúpula de líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

"Não é mais tempo de negociação, é tempo de implementação", declarou o secretário-geral da ONU.

Leia também

• Alemanha planeja apoiar proposta do Brasil de criar fundo mundial para proteger floresta tropical

• Humanidade vive momento "crucial" para o planeta, diz príncipe William em Belém

• Paramilitares anunciam que aceitam proposta de trégua humanitária no Sudão

Guterres reforçou o argumento sobre a necessidade de apoio aos países em desenvolvimento, especialmente aqueles mais dependentes de combustíveis fósseis.

Ele afirmou ainda que o limite de 1,5º, ao aquecimento do planeta, deve ser mantido e a ONU não "desistirá" do objetivo de manter esse limitador.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter