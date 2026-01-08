A- A+

ONU Guterres lamenta anuncio da Casa Branca de retirada dos EUA de diversas entidades da ONU Na última quarta-feira, Trump ordenou a retirada de 31 organizações das Nações Unidas

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, lamentou o anúncio da Casa Branca sobre a decisão dos Estados Unidos de se retirarem de diversas entidades das Nações Unidas.

Em comunicado, o porta-voz da autoridade, Stéphane Dujarric, disse que "como temos reiteradamente salientado, as contribuições obrigatórias para o orçamento regular e para o orçamento de manutenção da paz das Nações Unidas, aprovadas pela Assembleia Geral, são uma obrigação legal, nos termos da Carta da ONU, para todos os Estados-Membros, incluindo os Estados Unidos".

"Todas as entidades das Nações Unidas continuarão implementando os seus mandatos, conforme definidos pelos Estados-membros. As Nações Unidas têm a responsabilidade de cumprir as suas promessas para aqueles que dependem de nós. Continuaremos a cumprir os nossos mandatos com determinação", afirmou.

Em consonância com a decisão do governo de Donald Trump de se retirar da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o Departamento do Tesouro dos EUA notificou o Fundo Verde para o Clima (GCF) de que os Estados Unidos estão se retirando do Fundo e renunciando ao seu assento no Conselho do GCF.

"Nossa nação não financiará mais organizações radicais como o GCF, cujos objetivos contrariam o fato de que energia acessível e confiável é fundamental para o crescimento econômico e a redução da pobreza", afirmou o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

