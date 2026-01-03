Sáb, 03 de Janeiro

ONU

Guterres se diz "alarmado" com ação dos EUA na Venezuela e fala em "precedente perigoso"

O Secretário-Geral enfatizou a importância de que todos os países cumpram plenamente o direito internacional, incluindo a Carta da ONU

Secretário-geral da ONU, António GuterresSecretário-geral da ONU, António Guterres - Foto: Ed Jones / AFP

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse estar "profundamente alarmado" com a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que culminou com a detenção do líder venezuelano, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores.

Segundo Guterres, a escalada da tensão na Venezuela traz "potenciais implicações preocupantes para a região".

"Independentemente da situação na Venezuela, tais acontecimentos constituem um precedente perigoso", afirmou Guterres em comunicado divulgado neste sábado.

Guterres também enfatizou a importância de que todos os países cumpram plenamente o direito internacional, incluindo a Carta da ONU, e manifestou preocupação pelo fato de essas normas não terem sido respeitadas.

"Apelo a todos os atores na Venezuela a engajarem-se em um diálogo inclusivo, pautado pelo pleno respeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito", acrescentou.
 

