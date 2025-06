"Gwada negativo": novo grupo sanguíneo é identificado em uma mulher francesa

A- A+

Uma francesa originária da ilha de Guadalupe foi identificada como a única portadora conhecida de um novo grupo sanguíneo, denominado “Gwada negativo”, informou nesta sexta-feira um responsável do Instituto Francês do Sangue (EFS), confirmando uma informação da emissora France Inter.

Em 2011, havia sido detectado nessa paciente um “anticorpo muito particular e desconhecido”, mas os meios técnicos da época não permitiram dar continuidade às investigações, explicou Thierry Peyrard, farmacêutico e biólogo médico, responsável pela qualidade e segurança dos produtos sanguíneos no EFS.





Os cientistas conseguiram “resolver o mistério” a partir de 2019, graças à “sequenciação de DNA de altíssima velocidade”, que revelou uma mutação genética, acrescentou. O nome “Gwada negativo”, que faz referência às origens guadalupenses da paciente e “soa bem em todos os idiomas”, foi muito bem recebido pelos especialistas, segundo Peyrard.

A descoberta desse novo grupo foi oficializada no início de junho, em Milão, pela Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea (ISBT), indicou o EFS nas redes sociais.

Hoje sexagenária, a paciente tinha 54 anos e morava em Paris quando, durante exames de rotina antes de uma cirurgia, foi detectado o anticorpo desconhecido, relatou Peyrard. De acordo com o especialista, "hoje, ela é a única pessoa no mundo compatível consigo mesma”, enquanto que, para outros grupos sanguíneos raros, costuma haver pequenos grupos de pessoas compatíveis, como irmãos.

Essa mulher seria, segundo o especialista, “o único caso conhecido no mundo”. O pesquisador e sua equipe estão atualmente desenvolvendo um protocolo especial com a esperança de encontrar outras pessoas com o mesmo grupo, “especialmente em Guadalupe, entre os doadores de sangue”.

Esse grupo sanguíneo é herdado de ambos os pais, cada um dos quais era portador do gene mutado. Assim como os pais, os irmãos da paciente eram portadores de apenas um alelo, razão pela qual não apresentavam esse grupo sanguíneo, que só se manifesta quando os dois genes idênticos são herdados.

