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Meio Ambiente "Há Gosto Pelo Capibaribe" encerra edição com barqueata de limpeza no Recife Mobilização reuniu pescadores, voluntários, moradores, servidores públicos e estudantes em defesa da preservação do rio

A 17ª edição do “Há Gosto Pelo Capibaribe”, promovida pela ONG Recapibaribe, chegou ao último dia nesta segunda-feira (31) com a tradicional barqueata de limpeza do Rio Capibaribe, no Recife.

Cerca de 100 pescadores participam da ação, que percorre aproximadamente 8 quilômetros para recolher resíduos das águas e das margens, com expectativa de retirar mais de 20 toneladas de lixo e reforçar a conscientização sobre a preservação do ecossistema.

A concentração ocorreu durante a manhã, no Capibar, no bairro do Monteiro, na Zona Norte do Recife, e reuniu pescadores, voluntários, moradores, servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas-PE) e crianças estudantes da Escola Nosso Ninho.

De acordo com a fundadora da ONG Recapibaribe, Maria do Socorro Cantanhede, a iniciativa também cobra políticas públicas de saneamento para que o rio possa ser navegável.

“A gente vai sair daqui com 100 funcionários do Rio Capibaribe, que não pode pescar com suas mãos, porque o rio está pedindo socorro, muito lixo e muito esgoto”, iniciou.

“Então, hoje, essa ação é uma ação muito importante não somente para tirar o lixo, mas para dizer para os nossos gestores que o Capibaribe tá precisando de saneamento básico”, completou.

A programação teve início no sábado (29), no Capibar, com o projeto “Pescando Consciência Ambiental”, onde o público participou de atividades voltadas à educação ambiental.

Além disso, contou também com a exposição “Tubarões sem Mistério: Conhecendo para Conviver”, oficinas criativas, contação de histórias e ações que utilizaram fotografia e materiais recicláveis.

No domingo (30), a mobilização seguiu como preparação para a etapa principal da iniciativa, que ocorre nesta segunda.

A programação integra arte, ciência, cultura e participação comunitária para aproximar a população do Capibaribe e fortalecer a relação com comunidades ribeirinhas e de pescadores, transformando a educação ambiental em ações práticas de preservação do rio.

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