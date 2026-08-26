"Há Gosto Pelo Capibaribe" promove ações ambientais e limpeza do rio no Recife
17ª edição do evento reúne oficinas, exposição e barqueata com cerca de 100 pescadores nos dias 29 e 31 de agosto
A ONG Recapibaribe realiza, neste sábado (29) e na próxima segunda-feira (31), a 17ª edição do “Há Gosto Pelo Capibaribe”, considerada a maior gincana ambiental do Brasil.
A programação reúne exposição, oficinas criativas e uma barqueata com cerca de 100 pescadores para recolher resíduos do Rio Capibaribe, com expectativa de retirar mais de 20 toneladas de lixo e promover educação ambiental e preservação do ecossistema.
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A iniciativa tem o objetivo de aproximar a população do Capibaribe por meio da arte, da ciência, da cultura e da participação comunitária.
O projeto também valoriza o patrimônio natural e cultural do rio e fortalece a integração com comunidades ribeirinhas e de pescadores, transformando a conscientização ambiental em ações práticas.
Programação
As atividades começam no sábado (29), com o projeto “Pescando Consciência Ambiental”, que terá programação das 10h às 17h no Capibar, localizado no Monteiro, na Zona Norte do Recife.
O espaço recebe a exposição “Tubarões sem Mistério: Conhecendo para Conviver”, realizada em parceria com o Laboratório de Ecossistemas Aquáticos (Leaqua) da UFRPE.
A programação também contará com oficinas voltadas principalmente ao público infantil, utilizando fotografia, materiais recicláveis, papelão, contação de histórias e pintura.
Entre as atividades estão “Fotógrafos da Natureza”, com o fotógrafo Elias Junior, e “Carimbos Criativos com Material Reciclável”, com Noelle Marão.
Também serão realizadas a oficina “Que Papelão! Criando com Papelão e Colagem”, com Ejaperiferia, a contação de história “Guardiões da Água e o Reino das Águas” e a oficina “Pintando o Reino das Águas”, conduzidas por Sandra Moraes e Carmem do Prado.
A proposta é estimular o contato com questões ambientais por meio da criatividade e da expressão artística. Para participar das atividades do dia 29, é necessário doar 2 kg de alimentos.
A arrecadação também será solicitada dos participantes da programação do dia 31. Os alimentos serão destinados à iniciativa, que utiliza a mobilização da sociedade como parte das ações de apoio ao projeto.
Barqueata
O principal momento do “Há Gosto Pelo Capibaribe” acontece nesta segunda-feira (31), quando cerca de 100 pescadores participam da tradicional barqueata de limpeza do rio.
A concentração começa às 7h, no Capibar, seguida de um café da manhã para os participantes, às 8h30.
Às 10h, os pescadores iniciam o percurso de aproximadamente 8 quilômetros pelo Capibaribe, recolhendo resíduos encontrados nas águas e nas margens.
A barqueata segue até a rampa de remo do Sport Club do Recife, na Ilha do Leite, onde o material coletado será pesado. A organização estima retirar mais de 20 toneladas de resíduos nesta edição.
O recorde da ação foi registrado em 2022, quando foram recolhidas 29 toneladas de lixo. A coleta e a destinação dos resíduos são realizadas pela Emlurb, parceira do projeto desde a primeira edição.
Como forma de incentivo aos participantes, cada pescador recebe uma cesta básica e uma ajuda de custo de R$ 170. Os responsáveis pelas maiores quantidades de resíduos recolhidos também concorrem a premiações em dinheiro, como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado durante a ação.
Como apoiar
A realização do “Há Gosto Pelo Capibaribe” também depende da participação da sociedade, por isso, uma das formas de contribuir são o apoio financeiro ao evento, a aquisição da camisa oficial da ONG Recapibaribe e a adoção de um barco para acompanhar o trajeto da barqueata.
As contribuições ajudam a fortalecer o trabalho dos pescadores e as ações de preservação do Capibaribe.
A iniciativa busca, ainda, ampliar o envolvimento da população na construção de um rio mais limpo, vivo e protegido.
O “Há Gosto Pelo Capibaribe” é realizado pela ONG Recapibaribe e, nesta edição, conta com apoio da Uninassau, Trema e Ventre Studio.
A programação reforça a articulação entre sociedade civil, instituições e iniciativas dedicadas à preservação ambiental e à valorização do Rio Capibaribe.
Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram ou pelos telefones (81) 99976-5932 / 98421-6618.
Serviço:
17ª edição do Há Gosto Pelo Capibaribe
- Local: Capibar
- Datas: Sábado, 29 de agosto – Pescando Consciência Ambiental
Segunda-feira, 31 de agosto – Gincana Ambiental
- Horários: 10h às 17h (Sábado)
7h às 18h (Segunda-feira)
- Entrada: 2kg de alimentos
- Realização: ONG Recapibaribe
- Endereço: Rua Tapacurá, 101 - Monteiro, Recife