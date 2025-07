A- A+

ESTADOS UNIDOS "Há inflação muito baixa e o Fed tem de reduzir as taxas de juros imediatamente", diz Trump Trump afirmou que a inflação ficou dentro do antecipado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a inflação está muito baixa no país, dentro das margens, e o Federal Reserve deveria reduzir imediatamente as taxas de juros

Trump afirmou que a inflação ficou dentro do antecipado. "Não imagino trabalho pior do que o que está sendo feito pelo Powell", disse Trump em referência ao presidente do Banco Central americano, Jerome Powell.

Os comentários foram feitos em entrevista antes de o presidente partir da Casa Branca para Pittsburgh, onde participará de um encontro de energia e inteligência artificial.







