Há quatro interessados em leilão do Galeão, afirma ministro Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta sexta-feira, 6, que há quatro interessados no leilão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.

O novo leilão de concessão do aeroporto, autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em dezembro de 2025, deve ser realizado em 30 de março, na B3, com lance mínimo de R$ 932 milhões.

Costa Filho participou de agenda com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Galeão, onde a Gol inaugura um novo hub internacional.

Com a estrutura, o Galeão ganhará novos voos e rotas internacionais, inclusive um voo direto entre o Rio de Janeiro e Nova York a partir de julho.

Também deverá haver voos para Paris e Lisboa no futuro.

O novo leilão é parte da estratégia para redefinir a operação do terminal após a saída da antiga concessionária. O certame prevê a transferência da gestão do aeroporto à iniciativa privada por meio de um novo contrato de longo prazo, com metas de investimento e melhoria de serviços.

O leilão integra o programa de concessões coordenado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Galeão perdeu tráfego nos últimos anos para o Aeroporto Santos Dumont, que fica na região central da cidade. A ideia é que a reconfiguração da malha aérea e o novo modelo contratual possam atrair interessados e impulsionar o papel do Galeão como hub internacional do Rio.

