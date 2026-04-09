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PANE

Há suspeita de vazamento de gás como causa para problema técnico em aeroportos de SP

Diretor-presidente da Anac disse que medida foi tomada por questões de segurança, mas que causas da pane ainda são apuradas

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Há suspeita de vazamento de gás como causa para problema técnico em aeroportos de SPHá suspeita de vazamento de gás como causa para problema técnico em aeroportos de SP - Foto: Justin Tallis/AFP

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, informou nesta quinta-feira, 9, que há suspeita de um possível vazamento de gás como causa para pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo, em São Paulo. Ainda não houve confirmação.

O espaço aéreo de São Paulo permaneceu fechado das 8h58 às 10h09 desta quinta-feira, 9. Também foi dito que a Agência Nacional de Aviação Civil e o Ministério de Portos e Aeroportos, com o apoio das concessionárias de Guarulhos (GRU Airport) e de Congonhas (Aena), estão atuando conjuntamente para identificar os possíveis impactos na malha aérea.

Foi identificado na manhã desta quinta-feira "um problema técnico" no Controle de Aproximação (APP) na região de São Paulo Esse é o órgão operacional que presta os serviços de controle de tráfego aéreo.

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