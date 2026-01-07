Mundo
'Há uma mancha' na relação com EUA, diz presidente interina da Venezuela
Trump disse que controlará a comercialização de petróleo venezuelano "indefinidamente".
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta quarta-feira (7) que as relações com os Estados Unidos têm uma "mancha", após a captura de Nicolás Maduro em um bombardeio a Caracas.
No entanto, Delcy assinalou que "não é extraordinário nem irregular" o intercâmbio comercial com os Estados Unidos, depois que a petroleira estatal PDVSA anunciou uma negociação para vender petróleo a esse país.
Washington disse que controlará a comercialização de petróleo venezuelano "indefinidamente".