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Internacional Haakon VIII jura lealdade à Constituição da Noruega Cerimônia contou com a presença da rainha Sonja, viúva de Harald V, e da princesa herdeira Ingrid Alexandra, filha mais velha de Haakon, ambas vestidas de preto

O novo rei da Noruega, Haakon VIII, prestou juramento nesta terça-feira (1º) ao cargo diante do Parlamento, na primeira grande cerimônia institucional de seu reinado, marcada pela ausência de sua esposa, a rainha Mette-Marit, que se recupera de um transplante de pulmão.

Haakon VIII, de 53 anos, tornou-se automaticamente rei na sexta-feira, após a morte de seu pai, Harald V. Na Noruega, o papel do rei é essencialmente protocolar e cerimonial.

"Prometo e juro governar o Reino da Noruega de acordo com sua Constituição e suas leis. Que Deus todo-poderoso e onisciente me ajude!", declarou o novo monarca ao pronunciar a frase oficial do juramento.

A cerimônia contou com a presença da rainha Sonja, viúva de Harald V, e da princesa herdeira Ingrid Alexandra, filha mais velha de Haakon, ambas vestidas de preto.

A rainha Mette-Marit não compareceu porque ainda se recupera de um transplante de pulmão realizado em 17 de junho para tratar uma doença pulmonar incurável.

O Parlamento também respeitou um minuto de silêncio em memória de Harald V, falecido aos 89 anos no Hospital Nacional de Oslo, onde havia sido internado por uma anemia hemolítica, uma doença sanguínea que provoca a destruição dos glóbulos vermelhos.

O funeral de Harald V, que reinava desde 1991, será celebrado em 9 de setembro na catedral de Oslo.

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