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SAÚDE

Haaland: do fígado de boi às 6 mil calorias por dia, especialistas avaliam dieta do jogador

Além da habilidade em campo, atleta é conhecido pelo seu tamanho: 1,95 m de altura e um peso de aproximadamente 90 kg

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Especialistas explicam que, pelo seu tamanho, Haaland deve ter uma taxa metabólica basalEspecialistas explicam que, pelo seu tamanho, Haaland deve ter uma taxa metabólica basal - Foto: Darren Staples/AFP

Um dos principais personagens do duelo deste domingo do Brasil é o atacante da Noruega de 25 anos Erling Haaland. Além da habilidade em campo, o jogador também é conhecido pelo seu tamanho: 1,95 m de altura e um peso de aproximadamente 90 kg. Para manter o físico, sua dieta é um tanto quanto inusitada.

O norueguês já revelou em seu canal no YouTube consumir cerca de seis mil calorias por dia. Fã de um churrasco, mantém uma alimentação repleta de bistecas tomahawk, filé de costela e coração e fígado bovinos. O atleta também já contou comer itens menos convencionais, como leite cru e mel cru. Durante o torneio, tem consumido muito salmão norueguês.

Em relação às calorias, especialistas ouvidos pelo Globo afirmam fazer sentido porque, pelo seu tamanho, o jogador deve ter uma taxa metabólica basal, o que ele gasta em repouso, de cerca de três mil calorias diárias. Soma-se a isso a elevada carga de treinamento, levando a uma necessidade de consumo bem acima da média para manter o físico.

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— Um atleta grande e alto como o Haaland deve ter um gasto basal muito alto. Se ele ingere seis mil calorias, deve fazer treinos muito pesados para gastar as outras três mil calorias e manter o peso. Ou ele é um atleta hipermetabólico, que precisa consumir mais mesmo. Agora, se um atleta de 1,70 m, que tem uma taxa metabólica média de 2,7 mil calorias por dia, ingerir 6 mil, ele vai engordar. Então não é uma dieta que funciona para todo mundo — diz Eduardo Rauen, médico do exercício do esporte, nutrólogo e diretor técnico do Instituto Rauen, que atua com atletas.

Já em relação aos itens escolhidos para compor a dieta, Thiago Monteiro, ex-nutricionista do Flamengo que trabalha com a Seleção Brasileira sub-20, diz que são alimentos fonte de diversos nutrientes de que o corpo do atleta precisa:

— O consumo de carnes, fígado, coração e salmão fornece proteínas de excelente qualidade, ferro, vitamina B12, ômega-3 e outros nutrientes importantes para recuperação muscular e desempenho.

Mas alguns pontos merecem atenção, como o consumo de leite cru e mel cru devido ao risco de contaminação, explica a presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (Sban), Tamara Lazarini:

— O consumo de leite cru não é recomendado, pois pode transmitir bactérias potencialmente perigosas, como Salmonella, E. coli e Listeria. Já o mel cru apresenta risco relevante para crianças menores de um ano devido ao botulismo infantil. Para adultos saudáveis, esse risco é bastante reduzido.

O foco em carne vermelha também é um ponto de atenção na alimentação. Rauen lembra que as autoridades de saúde recomendam restringir o consumo a 500g por semana, cerca de duas vezes, devido ao risco de aumentar o colesterol e as chances de câncer de intestino. Por isso, a preferência deve ser por carnes magras, como frango e peixe.

— Uma dieta muito rica em carne vermelha também deveria ser equilibrada com mais alimentos vegetais para garantir fibras e compostos bioativos — complementa Isolda Prado, médica nutróloga, diretora da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de Nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).

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