Zona Sul do Recife Dois habitacionais para pessoas em vulnerabilidade social serão construídos em Boa Viagem Habitacionais Vila Aeronáutica I e II terão juntos 528 apartamentos e fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida FAR

Serão construídos dois conjuntos habitacionais na Rua 20 de Janeiro, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, para pessoas que vivem vulnerabilidade social no próprio bairro. As obras serão realizadas pela Prefeitura do Recife e o Governo Federal.

Com investimento total na faixa de R$ 90 milhões, incluindo contrapartida municipal na faixa de R$ 1 milhão, os habitacionais Vila Aeronáutica I e II terão juntos 528 apartamentos e fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida FAR.

Os conjuntos estão em uma área que antes era utilizada para moradia de militares da Aeronáutica e foi transferida da União para o Município como forma de quitar uma dívida.

As obras iniciaram com a demolição dos antigos imóveis situados no terreno e os habitacionais começam a ser erguidos em breve. A previsão de conclusão do serviço é para o segundo semestre de 2027.

“Os moradores dos conjuntos Vila Aeronáutica I e II vão residir em uma área com ótima infraestrutura, ao lado de estação de metrô, terminal de ônibus e corredores de transporte como a Avenida Mascarenhas de Moraes e a Rua Barão de Souza Leão”, destacou o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury.

O gestor ressalta também que os beneficiários já residem em áreas precárias situadas nas proximidades, que serão urbanizadas no âmbito do programa ProMorar.

“Como o terreno era da Aeronáutica, a obra foi viabilizada pela negociação do prefeito João Campos com o ministro da Defesa, José Múcio, além da decisão do presidente Lula de repassar a propriedade para o Município. Será um dos melhores habitacionais do Recife e terá até pista de cooper”, afirmou Cury.

Os empreendimentos terão apartamentos com cerca de 51 m2, divididos em 17 blocos, e ocuparão uma área de 25 mil m2.

As obras estão inseridas em um pacote de cerca de 1,8 mil unidades habitacionais destinadas ao Recife, dentro das modalidades FAR e Entidades do programa Minha Casa, Minha Vida. O investimento total é da ordem de R$ 300 milhões, representando moradia para mais de 9 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social em diversas áreas da cidade.

Plantio

Como compensação ambiental pela construção dos habitacionais, o bairro de Boa Viagem ganhará 38 indivíduos arbóreos de grande porte, 112 de médio e 118 de pequeno porte, totalizando 268 unidades.

“Além de proporcionar moradia digna para milhares de pessoas de baixa renda da região, vamos garantir o aumento da cobertura vegetal da área com o replantio em dobro das árvores”, afirma Cury.

A autorização para a intervenção já foi concedida pela Secretaria Executiva de Licenciamento Ambiental do Recife. A ação está prevista na Lei Municipal Nº 18.938 e o replantio seguirá as diretrizes estabelecidas no Manual de Arborização do Recife.

Com informações da assessoria



