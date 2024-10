Habitantes de Hiroshima veem Nobel da Paz como lembrete importante

A- A+

O povo de Hiroshima, assim como os sobreviventes premiados com o Prêmio Nobel da Paz na sexta-feira, espera que o mundo nunca se esqueça dos bombardeios de 1945 no Japão, o primeiro e único ataque atômico da história.

Susumu Ogawa tinha cinco anos de idade em 6 de agosto de 1945, quando a bomba, lançada pelos Estados Unidos, quase arrasou essa cidade do oeste do Japão. Muitos membros de sua família estavam entre as 140.000 vítimas.

“Minha mãe, tia, avó e avô morreram no bombardeio atômico”, disse Ogawa à AFP, um dia depois que o grupo de sobreviventes Nihon Hidankyo recebeu o Prêmio Nobel da Paz.

Aos 84 anos, o homem tem pouca memória, mas os testemunhos dos entes queridos sobreviventes e de outras pessoas pintaram um quadro infernal.

“Tudo o que eles podiam fazer era evacuar e salvar suas vidas, enquanto viam outras pessoas [morrerem] no inferno” logo após o bombardeio, explicou ele.

“Todas as armas nucleares do mundo deveriam ser abandonadas. Conhecemos o horror das armas nucleares porque sabemos o que aconteceu em Hiroshima”, disse ele.

Marco Zero

Neste sábado ensolarado, turistas e moradores locais passeiam pelo Parque Memorial da Paz de Hiroshima, onde a bomba “Little Boy” explodiu com uma força equivalente a 15.000 toneladas de TNT.

As temperaturas atingiram 7.000 graus Celsius. Uma tempestade de fogo sugou o oxigênio do ar e os edifícios queimaram por quilômetros.

O esqueleto de um edifício, designado como marco zero para essa bomba, e a estátua de uma menina com os braços estendidos são lembranças desoladoras da devastação.

Kiyoharu Bajo, 69 anos, que visita o memorial de Hiroshima, espera que o Nobel ajude a “tornar as experiências dos sobreviventes mais amplamente conhecidas” e convença outras pessoas a visitarem o local.

A idade média dos cerca de 105.000 sobreviventes, conhecidos como hibakusha, é 85 anos. Nesse sentido, Bajo enfatizou a necessidade de os jovens continuarem a aprender sobre o que aconteceu.

“Eu nasci 10 anos após o lançamento da bomba atômica, portanto, havia muitos sobreviventes ao meu redor. Senti esse incidente como algo familiar, mas no futuro ele será um problema”, disse.

Três dias depois de Hiroshima, em 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma segunda bomba na cidade de Nagasaki, no sul do país, matando cerca de 74.000 pessoas.

O grupo Nihon Hidankyo foi fundado em 1956, com a missão de contar a história dos hibakusha e pressionar por um mundo sem armas nucleares.

Shigemitsu Tanaka tinha quatro anos de idade em 1945. Hoje, o senhor de 83 anos é copresidente da Nihon Hidankyo e quase perdeu a esperança de que o grupo ganhasse o Prêmio Nobel, disse ele em uma coletiva de imprensa lotada em Tóquio neste sábado.

“Nossos primeiros membros compartilharam suas experiências no Japão e no exterior, apesar da discriminação e dos problemas de saúde. Acho que [a mensagem deles] foi tão clara quanto a chuva”, disse ele.

