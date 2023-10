A- A+

conflito Habitantes do norte de Gaza devem ser retirados, alerta Exército de Israel ONU, Estados Unidos e a União Europeia pediram a Israel que adie qualquer intervenção possível, para dar tempo aos civis para se refugiarem

O exército israelense alertou, neste sábado (14), os moradores da Cidade de Gaza "para não demorarem" em sua retirada e se dirigirem para o sul do enclave palestino, antes do lançamento de uma ataque militar terrestre.

Israel designou duas rotas seguras para os mais de dois milhões de residentes do norte da Faixa de Gaza, instados a se deslocarem para o sul do território antes de o Exército lançar uma intervenção terrestre contra o movimento islâmico palestino Hamas, que atacou o sul de Israel em 7 de outubro.

Há uma “janela das 10h às 16h” no sábado, disse à imprensa o porta-voz militar Richard Hecht.

“Sabemos que vai levar tempo, mas aconselhamos as pessoas a não demorarem”, acrescentou.

Milhares de habitantes de Gaza fugiram neste sábado do norte para o sul do enclave, de ônibus, carro, moto, burro e a pé.

A ONU, os Estados Unidos e a União Europeia pediram a Israel que adie qualquer intervenção possível, para dar tempo aos civis para se refugiarem.

O exército israelense indicou que a Cidade de Gaza não será o centro dessas operações, onde estariam baseados os líderes do Hamas, cuja incursão a Israel no fim da semana passada deixou pelo menos 1.300 mortos.

O ataque do Hamas provocou uma resposta de Israel, cujo Exército bombardeia a Faixa de Gaza, desde então. Já são pelo menos 2.215 mortos, segundo as autoridades do enclave palestino.

