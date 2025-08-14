A- A+

Saúde Hábito alimentar está ligado a menos ansiedade, depressão e estresse; saiba qual Estudo mostra que pessoas que consumem menos de uma porção de vegetais por dia apresentam maior risco de sofrimento psicológico

Uma dieta rica em vegetais e frutas está associada à redução do sofrimento psicológico, segundo um estudo publicado recentemente na revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health.

A análise detalhada de dados de pesquisas de saúde com mais de 45 mil australianos constatou que pessoas que consumiam menos de uma porção de vegetais por dia tinham 1,6 vez mais risco de sofrer sofrimento psicológico em comparação com aquelas que consumiam cinco ou mais porções por dia.

Sofrimento psicológico é um termo genérico que abrange depressão, ansiedade e estresse. O trabalho realizado por pesquisadores da QUT, do Instituto de Pesquisa Translacional (TRI) de Brisbane, constatou que o benefício do consumo de vegetais parece ser maior em mulheres.

"As mulheres parecem continuar se beneficiando dos vegetais em sua dieta até cinco ou mais porções por dia, enquanto para os homens o benefício parece atingir o pico em torno de três ou quatro porções por dia", diz a primeira autora do estudo, a médica Kerri Gillespie, da Escola de Ciências Clínicas da QUT, em comunicado.

Para a última autora do estudo, a professora Selena Bartlett, da Escola de Ciências Clínicas da QUT, as descobertas foram inesperadas.

Ela afirma também que embora correlação nunca seja causalidade, "raramente refletimos profundamente sobre como a dieta afeta nossa saúde psicológica, e acho que essa é a beleza do estudo."

Gillespie conduziu um segundo estudo, publicado na Frontiers in Nutrition, sobre a associação da dieta com a saúde mental, com base em uma pesquisa online com adultos saudáveis.

"Encontramos um padrão interessante entre o consumo de refrigerantes açucarados e o risco de depressão", diz Gillespie.

"Tomar sete ou mais copos de refrigerante por semana aumentou as chances de depressão em quase cinco vezes. Por outro lado, parece haver uma relação entre uma dieta rica em fibras e uma ansiedade ligeiramente menor."

Gillespie alertou que o estudo foi baseado em uma amostra de apenas 129 pessoas, mas mostrou padrões que poderiam ser observados em uma amostra maior.

"Não estamos de forma alguma afirmando que comer mais vegetais cura a saúde mental, mas esta pesquisa corrobora as mensagens de saúde existentes que recomendam dietas ricas em vegetais e com baixo teor de açúcar", avalia Bartlett.

