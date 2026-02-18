Qua, 18 de Fevereiro

MUNDO

Hacker se hospedava em hotéis de luxo por um centavo na Espanha

O sujeito, suspeito de fraude digital, também consumia produtos do minibar sem pagar

Hacker se hospedava em hotéis de luxo por um centavo na EspanhaHacker se hospedava em hotéis de luxo por um centavo na Espanha - Foto: Canva/Reprodução

A Polícia Nacional espanhola anunciou, nesta quarta-feira (18), a prisão de um jovem que manipulava sistemas de pagamentos na internet para hospedar-se em hotéis de luxo por um centavo de euro (seis centavos de real) em vez de mil euros (6.190 reais) a diária.

“O cibercriminoso” selecionava “a opção de pagamento por meio de uma reconhecida plataforma internacional de pagamento eletrônico”, relatou a Polícia Nacional em comunicado.

“E, através de um ataque cibernético criado especificamente, alterava o processo de validação da transação, conseguindo que o sistema autorizasse a operação após inserir apenas um centavo”, acrescentou.

Os agentes prenderam o suspeito “em um luxuoso hotel de Madri, ao qual havia provocado um prejuízo econômico de mais de 20 mil euros (123 mil reais)”, acrescentaram.

Além disso, o sujeito, suspeito de fraude digital, consumia produtos do minibar sem pagar.

A Polícia Nacional disse que é “a primeira vez que detecta este modus operandi”.

A investigação começou após uma queixa apresentada em 2 de fevereiro por uma agência de viagens.

No site de reservas, a operação constava como corretamente formalizada pelo valor integral da estadia, com a descrição habitual da compra, “quando, na realidade, o pagamento efetivo realizado era de apenas um centavo”.

“A irregularidade não era detectada imediatamente, mas dias depois, quando a plataforma de pagamento transferia para a empresa lesada o valor real pago — um centavo por reserva”, revelou a Polícia Nacional.

