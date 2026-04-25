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GOLPE

Hackers miram 'cidade dos bilionários' em Santa Catarina e desviam R$ 12 milhões

O ataque hacker veio à tona na manhã de quinta-feira (23)

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O setor de Contabilidade da prefeitura de Jaraguá do Sul detectou movimentações fora do padrão nas contas do municípioO setor de Contabilidade da prefeitura de Jaraguá do Sul detectou movimentações fora do padrão nas contas do município - Foto: Google Street View/Reprodução

A prefeitura de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, informou que um ataque hacker desviou cerca de R$ 12 milhões de contas municipais mantidas em uma instituição financeira da cidade, após uma tentativa de fraude cibernética que mirava R$ 40 milhões.

Segundo a administração, R$ 28 milhões foram bloqueados após a identificação das operações, mas parte dos valores já havia sido movimentada antes da reação da equipe técnica.

A cerca de 180 km de Florianópolis, Jaraguá do Sul é um dos principais polos industriais do Estado e ganhou o apelido de "cidade dos bilionários" por concentrar grandes empresas. Entre elas está a WEG, multinacional que produz motores elétricos e geradores, e a Malwee, indústria têxtil voltada à produção de roupas e vestuário.

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O ataque hacker veio à tona na manhã de quinta-feira, 23, quando o setor de Contabilidade da prefeitura detectou movimentações fora do padrão nas contas do município. A checagem interna apontou tentativas de transferências e pagamentos que não seguiram os trâmites legais exigidos pela administração pública

Até a publicação deste texto, a reportagem pediu manifestação da prefeitura de Jaraguá do Sul sobre o desvio, além da Polícia Civil e Federal sobre o andamento das investigações, mas ainda não havia recebido resposta. O espaço está aberto.

Diante da irregularidade, a prefeitura iniciou o bloqueio das operações e acionou as autoridades. Uma varredura feita pela área de tecnologia descartou a hipótese de falha interna ou uso indevido de credenciais de servidores.

"Portanto, ficou claro que houve um acesso externo no software da instituição bancária, responsável por fazer pagamentos", afirmou o chefe de Gabinete, João Berti, em nota publicada no site da prefeitura.

Segundo a administração, houve três tentativas de desvio. "Conseguimos um bloqueio manual de cerca de 95%, a partir do momento em que identificamos a situação, porém, algumas outras movimentações já tinham sido feitas anteriormente", disse Berti

A prefeitura registrou ocorrência na Polícia Civil e comunicou o caso à Polícia Federal. "Agora, o Município aguarda os devidos encaminhamentos legais e término das investigações para reaver esses valores e tenho certeza que isso vai acontecer", informou o chefe de Gabinete.

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