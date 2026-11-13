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Crime Hackers norte-coreanos roubaram US$ 400 milhões com videochamadas manipuladas por IA, diz FBI Agência americana indicou que, além do ataque à Binance, hackers norte-coreanos têm "visado, de forma agressiva, indivíduos nos setores de criptomoedas e Web3 por meio de táticas enganosas de engenharia social"

Hackers apoiados pela Coreia do Norte roubaram mais de 400 milhões de dólares (R$ 2,24 bilhões) recentemente, por meio de um esquema de "engenharia social" que inclui roubo de identidade e videochamadas falsas manipuladas com IA, informou o FBI.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) acusou, neste mês, outro grupo de hackers ligados à Coreia do Norte de ter roubado 6 bilhões de dólares (R$ 33,6 bilhões) da plataforma de criptomoedas Binance, acusações que Pyongyang nega.

"O regime norte-coreano depende de receitas provenientes do roubo de criptomoedas em larga escala para financiar seu programa ilícito de armas, tendo roubado bilhões de dólares nos últimos anos", afirmou na quinta-feira Brett Leatherman, diretor da Divisão Cibernética do FBI.

A agência americana indicou que, além do ataque à Binance, hackers norte-coreanos têm "visado, de forma agressiva, indivíduos nos setores de criptomoedas e Web3 por meio de táticas enganosas de engenharia social".

O esquema, apelidado pelo FBI de "FaceStealer" ("ladrão de rostos", em tradução livre), permitiu o roubo de mais de 400 milhões de dólares nos últimos 18 meses.

Os cibercriminosos se passam por alguém conhecido da vítima para atraí-la para uma videochamada, utilizando vídeos falsos manipulados com IA, conhecidos como "deepfakes".

Durante a chamada, eles simulam "um erro técnico", levando a vítima a clicar em um link ou em uma mensagem que permite a instalação de um "malware" para infiltrar-se em seu dispositivo.

Em seguida, os hackers utilizam as listas de contatos, as redes sociais e os aplicativos de mensagens das pessoas para atrair novas vítimas.

"O FaceStealer é um esquema de engenharia social altamente eficaz, capaz de enganar até mesmo usuários de computador com grande experiência em questões técnicas e de segurança", afirmou Patrick Grandy, vice-diretor do escritório do FBI em Los Angeles.

"Ele explora nossa confiança nas plataformas de videochamada, presentes em toda parte, e em nossas valiosas relações pessoais. Se você não consegue imaginar um cenário em que poderia cair nessa armadilha, é porque não está pensando com criatividade suficiente", alertou Grandy.

O FBI afirma ter encontrado mais de 900 vídeos de webcams pertencentes a vítimas do FaceStealer.

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