Qua, 29 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta29/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Rio de Janeiro

Hadadd cobra governador do Rio sobre medidas que peguem 'andar de cima' do crime'

Ministro critica falta de ação do estado contra fraudes no setor de combustíveis e diz que é preciso atacar o financiamento das milícias em meio à escalada de violência no Rio

Reportar Erro
Ministro da Fazenda, Fernando HaddadMinistro da Fazenda, Fernando Haddad - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez nesta quarta-feira uma cobrança ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), pela falta de atuação do governo estadual no combate às fraudes e ao contrabando de combustíveis, que, segundo ele, “irriga o crime organizado” e sustentam financeiramente as milícias.

A fala veio um dia após a operação policial mais letal da história do Rio, que deixou pelo menos 64 mortos, incluindo quatro agentes de segurança, nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital. A ação, voltada a integrantes do Comando Vermelho (CV), transformou a cidade em um cenário de guerra, com drones lançando explosivos, ônibus incendiados e o bloqueio de mais de 200 linhas em toda a Região Metropolitana.

Em meio ao clima de tensão, Haddad defendeu que o combate ao crime vá além das incursões armadas e atinja as estruturas financeiras que alimentam as organizações criminosas.

— Nós, pessoalmente aqui da Fazenda, estamos atuando forte no Rio de Janeiro contra o crime organizado, na minha opinião da maneira mais eficaz, que é a questão dos combustíveis. Eu penso que o governador deveria acordar para esse problema que é crônico no Rio de Janeiro e nos ajudar, ajudar aqui a Receita Federal a combater o andar de cima. O governo do estado do Rio tem feito praticamente nada em relação ao trabalho de combustível, que é como você irriga o crime organizado — afirmou o ministro.

Haddad citou ações recentes da Receita Federal, que resultaram na apreensão de quatro navios usados em esquemas fraudulentos, e mencionou uma “guerra jurídica” em torno da liberação das cargas. As declarações fazem referência a operações como “Carbono Oculto” e “Cadeia de Carbono”, que investigam o envolvimento de facções criminosas e milícias no setor de combustíveis.

Leia também

• O que é GLO? Entenda o termo que voltou a ser discutido após megaoperação no Rio de Janeiro

• Policiamento está reforçado nas principais vias expressas do Rio, circulação de ônibus está normal

• Cláudio Castro pede dez vagas em presídios federais após operação mais letal da história do Rio

Diante do agravamento da crise no Rio, Haddad reforçou a importância da PEC da Segurança Pública, que propõe maior integração entre União, estados e órgãos de fiscalização e investigação — como Receita Federal, Polícia Federal e Ministérios Públicos — no enfrentamento do crime organizado.

— Por isso que é tão importante a PEC da Segurança Pública. Ela impõe a todos, governadores, presidente da República, Receita, PF, Ministério Público Estadual e Federal, uma integração. Assim nós vamos conseguir combater o crime organizado — afirmou.

Para o ministro, apenas o estrangulamento financeiro das organizações criminosas pode reduzir o poder das facções e das milícias:

— Tem que controlar pelo alto asfixiar o crime. Eles sem dinheiro tem pouca capacidade de atuação

Reportar Erro

Veja também

Newsletter