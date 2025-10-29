A- A+

Rio de Janeiro Hadadd cobra governador do Rio sobre medidas que peguem 'andar de cima' do crime' Ministro critica falta de ação do estado contra fraudes no setor de combustíveis e diz que é preciso atacar o financiamento das milícias em meio à escalada de violência no Rio

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez nesta quarta-feira uma cobrança ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), pela falta de atuação do governo estadual no combate às fraudes e ao contrabando de combustíveis, que, segundo ele, “irriga o crime organizado” e sustentam financeiramente as milícias.

A fala veio um dia após a operação policial mais letal da história do Rio, que deixou pelo menos 64 mortos, incluindo quatro agentes de segurança, nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital. A ação, voltada a integrantes do Comando Vermelho (CV), transformou a cidade em um cenário de guerra, com drones lançando explosivos, ônibus incendiados e o bloqueio de mais de 200 linhas em toda a Região Metropolitana.

Em meio ao clima de tensão, Haddad defendeu que o combate ao crime vá além das incursões armadas e atinja as estruturas financeiras que alimentam as organizações criminosas.

— Nós, pessoalmente aqui da Fazenda, estamos atuando forte no Rio de Janeiro contra o crime organizado, na minha opinião da maneira mais eficaz, que é a questão dos combustíveis. Eu penso que o governador deveria acordar para esse problema que é crônico no Rio de Janeiro e nos ajudar, ajudar aqui a Receita Federal a combater o andar de cima. O governo do estado do Rio tem feito praticamente nada em relação ao trabalho de combustível, que é como você irriga o crime organizado — afirmou o ministro.

Haddad citou ações recentes da Receita Federal, que resultaram na apreensão de quatro navios usados em esquemas fraudulentos, e mencionou uma “guerra jurídica” em torno da liberação das cargas. As declarações fazem referência a operações como “Carbono Oculto” e “Cadeia de Carbono”, que investigam o envolvimento de facções criminosas e milícias no setor de combustíveis.

Diante do agravamento da crise no Rio, Haddad reforçou a importância da PEC da Segurança Pública, que propõe maior integração entre União, estados e órgãos de fiscalização e investigação — como Receita Federal, Polícia Federal e Ministérios Públicos — no enfrentamento do crime organizado.

— Por isso que é tão importante a PEC da Segurança Pública. Ela impõe a todos, governadores, presidente da República, Receita, PF, Ministério Público Estadual e Federal, uma integração. Assim nós vamos conseguir combater o crime organizado — afirmou.

Para o ministro, apenas o estrangulamento financeiro das organizações criminosas pode reduzir o poder das facções e das milícias:

— Tem que controlar pelo alto asfixiar o crime. Eles sem dinheiro tem pouca capacidade de atuação

