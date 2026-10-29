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Internacional

Haiti anuncia nova data das eleições para 2027

País, com quase 11 milhões de habitantes, organizou eleições pela última vez em 2016

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O ex-presidente do Haiti, Michel Martelly, faz um sinal de positivo ao chegar a um escritório eleitoral para se registrar como candidato à presidência em Porto Príncipe, Haiti, em 23 de outubro de 2026O ex-presidente do Haiti, Michel Martelly, faz um sinal de positivo ao chegar a um escritório eleitoral para se registrar como candidato à presidência em Porto Príncipe, Haiti, em 23 de outubro de 2026 - Foto: Clarens Siffroy/AFP

O Haiti anunciou novas datas para suas eleições presidenciais e legislativas em 2027, as primeiras em mais de 10 anos neste país mergulhado na pobreza e devastado pela violência das gangues.

O Haiti, com quase 11 milhões de habitantes, organizou eleições pela última vez em 2016. Seu último presidente foi assassinado em 2021 e não foi substituído.

O Conselho Eleitoral Provisório anunciou na noite de quarta-feira (28) que o primeiro turno eleitoral acontecerá em 18 de julho, o segundo turno em 4 de outubro e os resultados finais serão conhecidos em 23 de outubro de 2027.

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País mais pobre das Américas, o Haiti está mergulhado em uma crise política, econômica e de segurança que se agravou nos últimos anos devido à ação das gangues, que multiplicaram os assassinatos, estupros e o recrutamento de menores de idade.

No fim de setembro, o Conselho de Segurança da ONU prorrogou por seis meses o trabalho de uma força antigangues mobilizada para combater os grupos criminosos no Haiti.

A Força de Supressão de Gangues (GSF, na sigla em inglês), anunciada pela ONU no ano passado, previa atingir entre abril e outubro um efetivo de 5.500 militares e 50 funcionários civis, mas continua abaixo dessa meta.

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