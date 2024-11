Haiti convoca embaixador da França após declarações "inaceitáveis" de Macron

A- A+

O Ministério das Relações Exteriores do Haiti anunciou, nesta quinta-feira (21), que convocou o embaixador francês no país caribenho após as declarações "inaceitáveis" do presidente Emmanuel Macron, que acusou os líderes haitianos de serem "completamente idiotas".

O responsável pela diplomacia haitiana, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, transmitiu ao embaixador francês, Antoine Michon, "a indignação" do governo de transição do Haiti diante do que considera "um gesto hostil e inadequado que deve ser corrigido", segundo o comunicado do ministério.

