Haiti é "um país em guerra", alerta seu presidente na ONU

A situação no País deteriorou-se significativamente desde o início de 2024, quando as gangues forçaram a renúncia do então primeiro-ministro, Ariel Henry

Mochilas e pertences de uma família que fugiu da violência de gangues estão pendurados na parede de um abrigo perto do Palácio Nacional em Porto Príncipe, Haiti, em 31 de março de 2025.Mochilas e pertences de uma família que fugiu da violência de gangues estão pendurados na parede de um abrigo perto do Palácio Nacional em Porto Príncipe, Haiti, em 31 de março de 2025. - Foto: Clarens Siffroy / AFP

Devastado pela violência das gangues, o Haiti é "um país em guerra", declarou seu presidente, Laurent Saint-Cyr, nesta quinta-feira (25) à Assembleia Geral da ONU, pedindo novamente mais apoio da comunidade internacional.

"Todos os dias, vidas inocentes são extintas por balas, fogo e medo. Bairros inteiros desaparecem, forçando mais de um milhão de pessoas ao exílio interno e destruindo memórias, investimentos e infraestruturas", descreveu o presidente do Conselho Presidencial de Transição do Haiti.

Em uma tentativa de conter a violência das gangues que controlam quase toda a capital, Porto Príncipe, o Conselho de Segurança da ONU autorizou em 2023 a criação da Missão Multinacional de Segurança (MMAS), liderada pelo Quênia, para auxiliar a polícia local, que estava sobrecarregada.

Com poucos equipamentos e recursos, a MMAS só mobilizou mil dos 2.500 efetivos previstos. Os Estados Unidos impulsionam sua transformação em uma "força de repressão às gangues" com mais de 5.500 policiais e militares, uma iniciativa apoiada por Saint-Cyr.

A situação no Haiti, o país mais pobre das Américas, deteriorou-se significativamente desde o início de 2024, quando as gangues forçaram a renúncia do então primeiro-ministro, Ariel Henry.

 


 

