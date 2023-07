Haiti: mais de 250 membros de gangues teriam sido mortos por 'justiceiros' desde abril

A- A+

Ao menos 264 pessoas acusadas de pertencer a gangues no Haiti morreram nas mãos de autoproclamados justiceiros desde abril, informou, nesta quinta-feira (6), a representante da ONU no país caribenho, preocupada com esta tendência.

"O aparecimento de grupos autoproclamados justiceiros acrescenta um novo nível de complexidade. Desde abril, o Binuh [escritório integrado da ONU no Haiti] contabilizou ao menos 264 supostos membros de gangues mortos pelas mãos de autoproclamados justiceiros", disse a equatoriana María Isabel Salvador perante o Conselho de Segurança.

