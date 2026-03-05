Haitiano morre em centro de detenção de migrantes nos EUA
Emmanuel Damas, de 56 anos e que havia solicitado asilo nos Estados Unidos, morreu após desenvolver uma infecção dentária enquanto estava sob custódia
Um haitiano, detido há vários meses em um centro da polícia de imigração (ICE) no Arizona, morreu na segunda-feira em decorrência de uma infecção dentária não tratada, informaram meios de comunicação americanos na quarta-feira (4).
Emmanuel Damas, de 56 anos e que havia solicitado asilo nos Estados Unidos, morreu após desenvolver uma infecção dentária enquanto estava sob custódia, afirmou seu irmão Presly Nelson, citado pela emissora ABC.
Nelson considerou que os funcionários do centro de detenção não levaram a sério as queixas de seu irmão.
Leia também
• Democratas criticam agentes de imigração dos EUA por morte de refugiado de Mianmar
• Juiz suspende política do governo Trump de expulsão de imigrantes para países terceiros
• Cidades dos EUA resistem aos planos de Trump de encarcerar imigrantes em armazéns
De acordo com a imprensa americana, Damas é a décima pessoa a morrer em um centro do ICE desde o início do ano.
Ele havia ingressado nos Estados Unidos em 2024 sob o regime de proteção humanitária temporária (TPS, na sigla em inglês), que o governo do presidente Donald Trump pretende revogar.
O TPS, criado em 1990, impede as autoridades de expulsarem imigrantes para países considerados perigosos, seja devido a catástrofes naturais, conflitos armados ou outras crises.
O governo Trump iniciou o desmantelamento da maioria destes programas, o que coloca centenas de milhares de imigrantes sob ameaça de expulsão.