Haitiano morre em centro de detenção de migrantes nos EUA

Um haitiano, detido há vários meses em um centro da polícia de imigração (ICE) no Arizona, morreu na segunda-feira em decorrência de uma infecção dentária não tratada, informaram meios de comunicação americanos na quarta-feira (4).

Emmanuel Damas, de 56 anos e que havia solicitado asilo nos Estados Unidos, morreu após desenvolver uma infecção dentária enquanto estava sob custódia, afirmou seu irmão Presly Nelson, citado pela emissora ABC.

Nelson considerou que os funcionários do centro de detenção não levaram a sério as queixas de seu irmão.

De acordo com a imprensa americana, Damas é a décima pessoa a morrer em um centro do ICE desde o início do ano.

Ele havia ingressado nos Estados Unidos em 2024 sob o regime de proteção humanitária temporária (TPS, na sigla em inglês), que o governo do presidente Donald Trump pretende revogar.

O TPS, criado em 1990, impede as autoridades de expulsarem imigrantes para países considerados perigosos, seja devido a catástrofes naturais, conflitos armados ou outras crises.

O governo Trump iniciou o desmantelamento da maioria destes programas, o que coloca centenas de milhares de imigrantes sob ameaça de expulsão.

