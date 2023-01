A- A+

Folha Pet Haja calor! Saiba como amenizar a situação para pets durante o verão Os animais não conseguem resfriar a temperatura do corpo com o suor

A chegada do verão é ótima, mas, com a estação, vem também a preocupação sobre como amenizar as altas temperaturas para pets, principalmente aqueles mais peludinhos. Com o calor, alguns animais podem sofrer com menos disposição, desidratação, desmaios e convulsões.

O corpo de cães e gatos não realiza transpiração como o humano, então os animais não conseguem resfriar a temperatura do corpo com o suor. Quando sentem muito calor, pets costumam aumentar a ventilação pulmonar, ofegando. Esse processo de troca de calor por meio da respiração funciona, mas é menos eficiente que a transpiração. Se o animal ficar demasiadamente ofegante, ele pode aumentar muito o batimento cardíaco, o que põe em risco outras funções do seu corpo.

Um dos primeiros sinais de que o pet está sofrendo com calor é a respiração ofegante, seguida de hipersalivação e pele muito quente. A partir desses sintomas, o animal pode evoluir para um estado que o tutor deve evitar: cansaço, fraqueza e indisposição. Para isso, o Folha Pet preparou uma lista de dicas para amenizar o sofrimento do cãozinho ou gatinho neste calor, confere tudo:

Tosa

Tosagem

Por mais que o organismo do pet tenha um mecanismo natural para reduzir sua pelagem no período de maior calor, com muita queda de pelos, um pouco de ajuda não vai mal. Se o seu animalzinho é muito peludo, talvez seja o momento ideal para procurar um petshop que faça a tosagem do pet de forma mais curta.

Água abundante

Cachorro bebendo água da mangueira

Nem sempre o animal percebe que está precisando tomar água, então o tutor precisa lembrá-lo com a maior oferta. Disponha mais locais com vasilhas de água pela casa. Colocar uma pedrinha de gelo pode ajudar a refrescar!

Gatos são os animais que apresentam maior "esquecimento" com relação à hidratação. Lembre sempre de lavar e trocar o recipiente, pois gatos são mais exigentes com a limpeza e evitam beber água que passou muito tempo parada.

Sachês e alimentos úmidos



Sachê úmido para gatos

Desidratação é um problema típico do verão, tanto para humanos quanto para animais. Uma forma de driblar a desidratação é oferecer o máximo de água nas mais diversas formas. Sachês com um pouquinho mais de água, formando uma "sopa", conseguem aumentar a hidratação do pet.

Passeios externos em temperaturas mais amenas

Imagine caminhar descalço no asfalto ou terra quente? Pois é isso que cãezinhos enfrentam se seus tutores escolhem horários de muito calor para passeios. Os horários ideais de passeios são antes das 10h e depois das 16h.

O tutor deve sempre evitar passeios que possam queimar as patinhas dos animais. Uma dica de ouro é: ponha seu pé descalço no chão, se você suportar meio minuto sem queimar a sola do pé, é um bom indicativo para que o cachorro também suporte.

Banhos, muitos banhos

Brincadeira com mangueira, banhos completos, banho de piscina, tudo o que for refrescar o animal é um aliado no verão. Se a frequência do banho do pet é de uma vez na semana, o tutor pode passar para duas ou três vezes. O banho vai deixar o animal mais tranquilo e confortável.

Desde que o tutor lembre de secar bem o animal, evitando a proliferação de pulgas, carrapatos e moscas, o banho sempre vai ser benéfico para aliviar o calor dos animais. Em caso de restrições veterinárias, o médico deve ser consultado antes de decisões sobre a higiene do animal.

