Haley vence em Washington D.C., sua primeira vitória nas primárias republicanas

Nikki Haley venceu as primárias presidenciais republicanas em Washington D.C. neste domingo, sua primeira vitória em uma corrida pela indicação de seu partido, que foi marcada pelo domínio esmagador de Donald Trump.

A vitória simbólica de Haley na capital do país ocorre dois dias antes de um dia decisivo no longo processo de nomeação dos EUA: a Superterça, quando 15 estados e um território votarão no seu candidato favorito.

Washington é uma cidade solidamente democrática, com um número muito pequeno de republicanos registados. A CNN e outros meios de comunicação informaram que Haley venceu no domingo com apenas cerca de 22 mil votos.

Haley obteve 63% dos votos numa primária que se realizou apenas num hotel, no centro da cidade, segundo o portal Politico, que citou responsáveis do partido em Washington.

Nas eleições de 2020 contra Trump, o então candidato Joe Biden obteve 92% dos votos em Washington.

Na verdade, a cidade nunca registou uma votação majoritária para um candidato presidencial republicano.

“Não é surpreendente que os republicanos mais próximos da disfunção de Washington rejeitem Donald Trump e todo o seu caos”, afirmou a campanha de Haley, num comunicado.

A campanha de Trump, por sua vez, publicou que os resultados em Washington D.C. “reafirmam o objetivo da campanha do presidente Trump: drenar o pântano e colocar a América em primeiro lugar”.

Espera-se que, depois da Superterça, Trump esteja prestes a garantir a nomeação presidencial para o Partido Republicano, uma vez que já venceu todas as primeiras primárias estaduais.

A Superterça é considerada a última oportunidade real para Haley se colocar no caminho do ex-presidente, que está prestes a se tornar, mais uma vez, o porta-estandarte do partido, novamente contra Biden.

