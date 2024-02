Halo solar agracia o céu do Recife nesta Quarta-feira de Cinzas; entenda o fenômeno e veja imagens

A- A+

A Quarta-feira de Cinzas foi agraciada com o halo solar, formação de um arco ao redor do sol. O fenômeno natural ficou visível no céu do Recife.

O fenômeno ocorre porque a luz do sol é refletida e refratada por pequenos cristais de gelo suspensos na troposfera, camada da atmosfera localizada a cerca de 17 quilômetros de altitude, o que causa a dispersão na luz.

O formato circular do halo está ligado à estrutura hexagonal desses cristais. O fenômeno é favorecido pela presença de nuvens do tipo cirrus na troposfera e costuma ser rápido.

