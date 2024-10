A- A+

GUERRA Hamas aceitará deter combates em Gaza se Israel se comprometer com cessar-fogo O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a vontade do Egito de fazer "avançar" um acordo em Gaza

O Hamas informou a mediadores egípcios que está disposto a deter os combates na Faixa de Gaza se Israel se comprometer com um cessar-fogo, informou à AFP, nesta quinta-feira (24), um alto dirigente do movimento islamista palestino.

Uma delegação do Hamas informou a funcionários egípcios no Cairo "sua disposição de deter os combates, mas Israel deve se comprometer com um cessar-fogo, se retirar da Faixa de Gaza, permitir o retorno dos deslocados, aceitar um acordo sério de troca de presos e permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza", ressaltou a fonte.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a vontade do Egito de fazer "avançar" um acordo em Gaza, após conversações no Cairo entre funcionários egípcios e uma delegação do Hamas.

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acolheu com satisfação a vontade do Egito de fazer avançar um acordo para a libertação dos reféns", informou seu gabinete por meio de um comunicado.

Veja também

Beirute Sul de Beirute é alvo de bombardeio após aviso de Israel para evacuar região