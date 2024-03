A- A+

Hamas Hamas adverte que via das negociações "não estará aberta indefinidamente" Um cessar-fogo permitiria, sobretudo, que reféns israelenses retidos na Faixa de Gaza fossem libertados em troca de palestinos presos

Um alto dirigente do Hamas afirmou, nesta terça-feira (5), que o processo de negociações com Israel para alcançar o acordo de uma trégua em Gaza não estará aberto "indefinidamente", ao mesmo tempo em que os mediadores tentam obter um cessar-fogo antes do ramadã.

"Não permitiremos que a via das negociações esteja aberta indefinidamente enquanto continuar a agressão e a fome organizada contra nosso povo", disse Osama Hamdan durante coletiva de imprensa em Beirute.

Egito, Catar e Estados Unidos, que atuam como mediadores, levam semanas tentando obter uma trégua para a guerra, desencadeada por um ataque de milicianos do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro.

Um cessar-fogo permitiria, sobretudo, que reféns israelenses retidos na Faixa de Gaza fossem libertados em troca de palestinos presos em Israel.

"O inimigo não conseguirá através da mesa de negociações o que não conseguiu obter no campo de batalha", acrescentou Hamdan. "A segurança do nosso povo só poderá ser garantida com um cessar-fogo permanente, o fim da agressão e uma retirada de cada centímetro quadrado da Faixa de Gaza", reforçou. "Nenhum processo de troca de reféns pode ocorrer antes" disso, insistiu.

Os Estados Unidos instaram o Hamas a aceitar um "cessar-fogo imediato" com Israel nesta terça-feira, no terceiro dia de negociações no Cairo para obter uma trégua.

"Está nas mãos do Hamas", disse, nesta terça-feira, o presidente americano, Joe Biden.

No âmbito das negociações, o Hamas exige que as tropas israelenses se retirem da Faixa de Gaza, que seus habitantes deslocados possam voltar ao norte do território e que mais ajuda humanitária chegue à população, sob risco da fome, segundo uma fonte próxima ao movimento islamista palestino.

