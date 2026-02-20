A- A+

Conflito Hamas afirma estar aberto à presença de forças externas, mas sem ingerência Mais de 71 mil palestinos morreram no pequeno território costeiro devido à campanha militar de retaliação promovida por Israel, segundo o Ministério da Saúde de Gaza

O Hamas está aberto à presença de forças internacionais de manutenção da paz na Faixa de Gaza, mas sem interferência nos "assuntos internos" do território, declarou nesta sexta-feira (20) à AFP o porta-voz do movimento islamista palestino, Hazem Qassem.

"Nossa posição sobre as forças internacionais é clara: queremos forças de manutenção da paz que monitorem o cessar-fogo, que garantam sua aplicação e atuem como um amortecedor entre o exército de ocupação e o nosso povo na Faixa de Gaza, sem interferência nos assuntos internos de Gaza", disse.

Em outubro do ano passado, os Estados Unidos, o Catar e o Egito negociaram um cessar-fogo entre Israel e o Hamas para pôr fim a dois anos de guerra, desencadeada por um ataque de combatentes do grupo islamista em território israelense em 7 de outubro de 2023.

Esse ataque causou a morte de 1.221 pessoas do lado israelense, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Desde então, mais de 71 mil palestinos morreram no pequeno território costeiro devido à campanha militar de retaliação promovida por Israel, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

