GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Bombardeio israelense matou 14 pessoas em fuga para o sul, diz Hamas Testemunhas afirmaram que o ataque ocorreu na rodovia costeira que liga o norte ao sul do enclave palestino

O Ministério da Saúde do Hamas informou, nesta sexta-feira (3), que pelo menos 14 palestinos que fugiam do norte da Faixa de Gaza para o sul morreram em um bombardeio israelense.

"A ocupação (Israel) comete um novo massacre contra civis deslocados. Catorze pessoas, incluindo mulheres e crianças, caíram como mártires", disse o porta-voz do ministério, Ashraf al Qidreh, em numa mensagem à imprensa.

Segundo testemunhas, o ataque ocorreu na estrada costeira Al-Rachid, que liga o norte ao sul do território palestino.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, cuja autenticidade a AFP não conseguiu verificar, vê-se uma dezena de corpos, alguns ensanguentados e caídos no chão.

A guerra começou em 7 de outubro, após o sangrento ataque do movimento islamista contra Israel, deixando mais de 1.400 mortos, segundo as autoridades israelenses.

O Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas desde 2007, informa que os bombardeios israelenses de represália mataram mais de 9.200 pessoas, a maioria civis.

Desde o início da guerra, o Exército israelense tem instado, repetidamente, a população do norte da Faixa de Gaza, onde se concentram os ataques de Israel, a fugirem para o sul. No entanto, nenhuma área do território está isenta de bombardeios.

O porta-voz do Ministério da Saúde também pediu às equipes da Cruz Vermelha que acompanhem na tarde desta sexta um comboio de ambulâncias que deverá transportar os feridos do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, para outros hospitais do sul.

"Depositamos nas mãos do mundo a responsabilidade pela segurança desses veículos, já que a ocupação israelense ataca os carros que circulam na estrada costeira", afirmou.

