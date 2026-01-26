Seg, 26 de Janeiro

GAZA

Hamas afirma que devolução de restos mortais do último refém israelense demonstra seu compromisso

O exército israelense identificou os restos mortais de Gvili, policial morto durante o ataque do Hamas em outubro de 2023

Foto: AFP

O retorno a Israel do corpo de Ran Gvili, o último refém em Gaza, demonstra o compromisso do Hamas com o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, declarou nesta segunda-feira (26) o porta-voz do movimento islamista palestino, Hazem Qasem.

"A descoberta do corpo do último prisioneiro israelense em Gaza confirma o compromisso do Hamas com todos os requisitos do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, incluindo o processo de troca de prisioneiros e seu completo encerramento, conforme estipulado no acordo", disse Qasem em um comunicado.

O exército israelense anunciou nesta segunda-feira a identificação dos restos mortais de Gvili, um policial morto durante o ataque do Hamas em outubro de 2023, e seu retorno a Israel.

