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GAZA Hamas afirma que Israel matou seu chefe de segurança interna em Gaza O homem foi identificado como Naeem Abu Nahal, de 50 anos e com patente de general de brigada, de acordo com as autoridades de Gaza

O responsável pela segurança interna do movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza morreu nesta terça-feira (24) em um ataque israelense, informou o Ministério do Interior do território palestino.

O homem foi identificado como Naeem Abu Nahal, de 50 anos e com patente de general de brigada, de acordo com as autoridades de Gaza.

Pouco antes, o Exército israelense e os serviços de inteligência interna haviam anunciado que haviam atingido um "terrorista" do alto escalão do Hamas, sem revelar sua identidade.

O ataque ocorreu na parte oeste da Cidade de Gaza.

A Defesa Civil do território informou que uma pessoa morreu quando um drone israelense atacou um grupo de indivíduos na área.

Ao todo, sete pessoas morreram nesta terça-feira em vários bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, segundo este órgão de emergências que opera sob a autoridade do Hamas.

Os ataques acontecem mais de um ano após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que se acusam mutuamente de violar a trégua alcançada em 10 de outubro de 2025.

Segundo um balanço da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU, mais de 1.600 palestinos morreram desde o início do cessar-fogo.

No mesmo período, o Exército israelense informou a morte de sete soldados e um trabalhador civil.

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