A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas afirma que Israel quer manter o controle militar de Gaza Movimento islamista que governa Gaza quer a retirada completa do Exército israelense e, na semana passada, rejeitou uma proposta israelense de manter suas tropas em 40% do território

O Hamas acusou Israel, nesta quarta-feira (16), de querer manter o controle militar da Faixa de Gaza e negou relatos da mídia israelense que afirmavam progresso nas negociações de cessar-fogo.

As negociações indiretas no Catar começaram em 6 de julho, e o futuro das tropas israelenses no território palestino é uma questão fundamental nas negociações.

O movimento islamista que governa Gaza quer a retirada completa do Exército israelense e, na semana passada, rejeitou uma proposta israelense de manter suas tropas em 40% do território.

A rede de televisão israelense Kan citou uma fonte estrangeira não identificada nesta quarta-feira, afirmando que o escopo da retirada do Exército israelense de Gaza está sendo revisado.

Basem Naim, membro do comitê político do Hamas, disse à AFP que Israel "não apresentou nenhum mapa novo ou revisado para a retirada das tropas da Faixa de Gaza".

"Toda a Faixa de Gaza está atualmente sob controle israelense", afirmou Naim, acrescentando que as ações no terreno confirmam os planos para "manter e prolongar" esse controle militar a longo prazo.

Para Naim, isso "confirma a relutância da ocupação em se retirar da Faixa ou acabar com a guerra, ao contrário do que ela alega nas negociações em andamento em Doha e ao contrário do que diz aos mediadores".

Israel afirma querer neutralizar as capacidades militares do Hamas e acusa o movimento de ser "inflexível" nas negociações. O Catar declarou na terça-feira que as negociações "não estão em um beco sem saída".

Veja também