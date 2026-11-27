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Ataque Hamas afirma que Israel tentou matar filho de seu líder em Gaza Ataque ocorreu após uma série de assassinatos seletivos de dirigentes da organização político-militar

O grupo islamista Hamas afirmou que Israel tentou matar nesta sexta-feira (27) o filho do chefe do movimento palestino, Khalil al-Hayya, embora uma fonte de segurança na Faixa de Gaza tenha garantido à AFP que ele sobreviveu.

O ataque ocorreu após uma série de assassinatos seletivos de dirigentes do Hamas realizados pelo Exército israelense nos últimos dias, apesar do cessar-fogo em vigor no devastado território palestino.

"Izz al Din al-Hayya, filho mais novo do chefe do gabinete político do Hamas, Khalil al-Hayya, sobreviveu, junto com sua família e a família de seu falecido irmão Azzam, a uma tentativa de assassinato israelense na manhã desta sexta-feira contra um apartamento residencial no bairro de Rimal, a oeste da Cidade de Gaza", declarou à AFP uma fonte de segurança de Gaza.

Consultado pela AFP, o Exército israelense informou que estava investigando o incidente.

Bassem Naim, integrante do gabinete político do movimento islamista palestino, declarou à AFP que "a tentativa de Israel de atacar o filho mais novo do chefe do gabinete político do Hamas, Khalil al-Hayya (...) constitui terrorismo de Estado", enquanto o Hamas classificou o ataque como "covarde" em um comunicado.

Quatro filhos de Al Hayya já morreram em ataques israelenses, incluindo um em maio e outro em setembro de 2025, este último direcionado contra dirigentes do Hamas em Doha.

Outros dois haviam morrido antes da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

A Defesa Civil de Gaza, órgão de socorro que opera sob a autoridade do Hamas, informou que outros bombardeios israelenses no território deixaram quatro mortos nesta sexta-feira.

Um ataque com drone israelense a oeste da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, matou três pessoas, informou a mesma fonte. O hospital Nasser, nas proximidades, confirmou ter recebido três corpos após o bombardeio.

O Exército israelense declarou à AFP que havia atacado "três terroristas na região".

Outro ataque com drone a oeste do campo de refugiados de Jabaliya, no norte do território, matou uma pessoa, segundo informações da Defesa Civil e do hospital Al Shifa.

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