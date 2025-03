A- A+

CESSAR-FOGO Hamas afirma que negociações com mediadores sobre trégua em Gaza estão acelerando Fontes palestinas próximas ao grupo terrorista indicaram que as negociações começaram na quinta-feira (27) à noite

O porta-voz do Hamas, Basem Naim, disse nesta sexta-feira (28) que as negociações sobre um acordo de cessar-fogo entre o movimento islamista palestino e mediadores estão ganhando força, enquanto Israel continua suas operações em Gaza.



"Esperamos que nos próximos dias haja um verdadeiro avanço na situação de guerra, após a intensificação das comunicações com e entre os mediadores nos últimos dias", disse Naim à AFP.

Fontes palestinas próximas ao Hamas indicaram que as negociações começaram na quinta-feira à noite entre o grupo islamista e mediadores do Egito e do Catar para reativar um acordo de cessar-fogo e libertar os reféns em Gaza.

Naim disse nesta sexta-feira que a proposta "visa alcançar um cessar-fogo, abrir passagens de fronteira e permitir a entrada de ajuda humanitária".

Acima de tudo, a proposta visa retomar "as negociações sobre a segunda fase, que deve levar ao fim total da guerra e à retirada das forças de ocupação".

A frágil trégua, que proporcionou relativa calma na Faixa de Gaza durante semanas, terminou em 18 de março, quando Israel retomou sua campanha de bombardeios no território.

As negociações para uma segunda fase da trégua estagnaram. Israel queria estender a fase inicial do acordo, enquanto o Hamas exigia negociações sobre uma segunda fase que levasse a um cessar-fogo permanente.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas, pelo menos 896 pessoas morreram desde que Israel retomou seus ataques.

Dias depois, os milicianos palestinos voltaram a disparar foguetes contra Israel a partir de Gaza.

