GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas alerta Israel que uma eventual invasão de Rafah "não será um piquenique" Hamas pediu que a comunidade internacional aja rapidamente "para impedir o crime que está ameaçando a vida de centenas de milhares de civis

O grupo militante palestino Hamas alertou Israel nesta segunda-feira, 6, que qualquer operação militar na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, "não será um piquenique". Em uma declaração, o Hamas afirmou que os grupos militantes palestinos, liderados pela ala militar do grupo, as Brigadas Qassam, "estão prontos para defender nosso povo e derrotar o inimigo".



A declaração foi o primeiro comentário oficial desde que o exército israelense ordenou que dezenas de milhares de palestinos em Rafah começassem a evacuar, sinalizando que uma invasão terrestre há muito prometida poderia ser iminente.

O Hamas pediu que a comunidade internacional aja rapidamente "para impedir o crime que está ameaçando a vida de centenas de milhares de civis".



O Hamas pediu que a comunidade internacional aja rapidamente "para impedir o crime que está ameaçando a vida de centenas de milhares de civis".

Também pediu às agências internacionais, incluindo a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados palestinos, que permaneçam em Rafah e apoiem a população local.

