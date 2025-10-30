Qui, 30 de Outubro

CESSAR-FOGO EM GAZA

Hamas anuncia a entrega a Israel dos corpos de dois reféns

Medida faz parte do acordo de cessar-fogo em Gaza

Foto: Jalaa Marey / AFP

O braço armado do Hamas anunciou que entregará os restos mortais de mais dois reféns nesta quinta-feira (30), conforme exigido pelo acordo de cessar-fogo com Israel em Gaza.

As Brigadas Ezzedine al-Qassam "entregarão os corpos de dois prisioneiros israelenses às 16h00, horário de Gaza" (11h00 no horário de Brasília), afirmou o grupo no Telegram.

Até o momento, os combatentes islamistas já devolveram os restos mortais de 15 dos 28 reféns falecidos que o Hamas concordou em restituir em virtude do acordo.

