Hamas anuncia balanço de 36.171 mortos na guerra de Gaza

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamista palestino Hamas, anunciou nesta quarta-feira que 36.171 pessoas morreram desde o início da guerra com Israel, em 7 de outubro.

Ao menos 75 pessoas morreram nas últimas 24 horas, afirma um comunicado divulgado pelo ministério, que também menciona 81.420 pessoas feridas em mais de sete meses de guerra.